Max Verstappen vindt zijn Red Bull nog steeds te zwaar: ‘We zijn afgevallen, maar er mag nog wel wat van af’

Max Verstappen vindt zijn Formule 1-auto van Red Bull nog altijd een beetje te zwaar . ,,We zijn al afgevallen, maar er moet nog een beetje van af”, zei de wereldkampioen in aanloop naar de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Volg alles over de GP van Nederland in ons liveblog.

De auto’s in de koningsklasse zijn dit seizoen zwaarder dan ooit, mede door de grotere banden en de weer ingevoerde wieldoppen. Het minimale gewicht is 798 kilo en dan is de brandstof niet meegerekend.

,,We zijn dit jaar begonnen met een te dikke auto en dat hielp niet. Langzaamaan zijn we kilo’s kwijtgeraakt, maar het is nog niet genoeg”, aldus Verstappen. ,,Wel hebben we de auto in de loop van het jaar steeds beter leren afstellen en vorige week in Spa voelde de auto perfect aan. Vanaf de eerste ronde voelde hij uitgebalanceerd en het was een genot om in te rijden.”

Compleet programma Zandvoort

In tegenstelling tot de andere Europese races op de Formule 1-kalender kent het raceweekend rond de Grand Prix van Nederland vandaag, morgen en zondag een wat ander tijdschema. Check het hier.

En toch, zei Verstappen, was de auto waarin hij vorig jaar zijn eerste wereldtitel veroverde lekkerder om in te rijden. ,,Vanuit puur gevoel en sensatie geef ik de auto van vorig jaar de voorkeur boven die van dit jaar, maar dat heeft vooral te maken met de gewichtstoename. Ik moet zeggen dat de auto’s van dit jaar bij hoge snelheid wel lekker stabiel rijden. Ze zijn ook ontworpen om het racen wat spannender te maken en dat is wel gelukt”, aldus de coureur, die dit jaar al negen grands prix won en de grote favoriet voor de zege is in zijn thuisrace op Zandvoort.

