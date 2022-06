Max Verstappen weer het snelst, heeft pole position voor het grijpen: ‘De auto werkte goed’

In het tweede gedeelte van de training gingen de tijden vervolgens nog wat verder omlaag. Verstappen noteerde een 1.14,127 op de zachtste compound, Leclerc antwoordde met een 1.14,208. Zo was het verschil tussen de twee favorieten voor de kwalificatie nog geen tiende van een seconde, ware het niet dat kort na het einde van de training de bevestiging kwam van een gridstraf voor de Monegask. Sainz, zo de enige overgebleven Ferrari-kanshebber op pole position, volgde op twee tienden van de Nederlandse WK-leider, terwijl Sergio Pérez nog geen onuitwisbare indruk achterliet op het Circuit Gilles Villeneuve. De Mexicaan, nummer 2 in het kampioenschap en de laatste races goed op dreef, bleef op een seconde steken voor P11.



,,Een positieve dag", blikte Verstappen na de vrijdagtrainingen terug op zijn eigen website. ,,De auto werkte goed. Natuurlijk kijk je naar een paar dingen om wat extra balans te vinden, maar over het algemeen was het een goede start van het weekend. Ook met de banden ging het goed. De zachtste band is altijd het moeilijkst om goed te laten werken en ook dit ging goed. We hebben een competitieve auto, dus dat is mooi. Hetzelfde gold voor de langere run. We hebben nog wel een paar dingen die we moeten verbeteren, maar ondanks dat hadden we een goede dag.”