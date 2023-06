Max Verstappen wéér op eenzame hoogte: ‘Nooit verwacht over deze aantallen te praten’

,,Omdat we de banden niet gemakkelijk op temperatuur kregen", aldus een glimlachende Verstappen direct na afloop. ,,Maar het is ons gelukt. De 100ste overwinning voor het team, dat is ongelofelijk. Ik had zelf ook nooit gedacht dat we over deze getallen zouden praten.” Of hij een spannendere strijd had verwacht in Montréal? ,,Nee, niet per se. Het gat was misschien iets minder groot omdat het zo moeilijk was om grip in de banden te houden. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.”