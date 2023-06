Max Verstappen wéér op zijn best in de regen, Nico Hülkenberg drie plekken teruggezet na ‘wilde’ kwalificatie

Podcast Formule 1 | 'Hoe houden we het spannend dit seizoen?’

Na de zeges van Max Verstappen in Monaco en Barcelona was het een rustig weekend in de Formule 1. Volgende week stappen de coureurs weer in hun wagens voor de Grand Prix van Canada. In een nieuwe Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD, praat presentator Etienne Verhoeff met F1-verslaggever Arjan Schouten over de laatste actuele zaken.