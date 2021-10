Max Verstappen: ‘Wereldtitel of plek twee, het gaat mijn leven niet veranderen’

Nog zeven races, in tien weken tijd, en dan weten we hoe dit meeslepende Formule 1-seizoen afloopt. Wordt Lewis Hamilton onttroond door Max Verstappen, of wordt de Brit voor de achtste keer wereldkampioen? De Nederlander lijkt vooralsnog gevrijwaard te blijven van elke vorm van spanning.

Door Rik Spekenbrink



De vragen tijdens de internationale persconferentie vooraf aan de Grand Prix van Turkije gingen een beetje dezelfde richting op. Ben je nog steeds zo relaxed, en hoe doe je dat in hemelsnaam, nu er heel veel op het spel staat de komende tien weken? Het eerste antwoord: jazeker.

En hoe hij dat doet? ,,Stressen heeft geen zin. Je kunt het toch niet forceren. Ik weet dat mijn team er alles aan doet, het team weet dat ik er alles aan doe. Is het genoeg voor de titel, of word ik tweede, dat weten we niet. En dat gaat uiteindelijk mijn leven ook niet veranderen. Want ik houd van wat ik doe.”

Quote Er is niets om ons zorgen te maken Max Verstappen

Natuurlijk, mocht het Verstappen lukken, wordt het één groot feest. Voor het team, dat al jaren probeert op te boksen tegen het machtige Mercedes. En voor de Nederlander, die dan op 24-jarige leeftijd zou doen wat de racewereld al jaren voorspelt. ,,Het zou geweldig zijn, voor iedereen. Daat werken we voor. Maar als het plek twee wordt, is het een heel goed seizoen geweest. Daarom ben ik, en is iedereen in het team, erg relaxed. Er is niets om ons zorgen te maken. Maar we zijn ook erg gefocust. Tien races in zeven weken, daar denk ik verder niet over na. Ik weet waar ik wanneer word verwacht, en zal er zijn.”

Hamilton nam in Rusland de leiding in het WK weer over, maar omdat Max Verstappen na een motorwissel toch nog tweede werd, bleef de schade zeer beperkt. Twee punten scheidt de titanen na zestien races. In Turkije hoopt de Limburger weer stuivertje te kunnen wisselen. Hij hoopt daarbij om te beginnen dat het asfalt op Istanbul Park wat meer grip genereert dan vorig jaar, toen het nieuw was en spekglad, zelfs zonder de regen.

,,Ik weet nog dat ik als kind het Formule 1-spel speelde”, zei Verstappen. ,,Istanbul was één van mijn favoriete banen. De lay-out is cool. Daarom was ik vorig jaar een beetje teleurgesteld met de lage griplevels hier. Deze baan is beter met normale grip, dus droog weer, daar hoop ik op.” Voor zaterdag en zondag is er een (lichte) kans op regen.

Quote De komende races zullen zwaar worden Max Verstappen

Verstappen verwacht niet dat de intense titelstrijd de komende weken plots één kant op zal gaan. ,,Het resultaat in Sotsji was voor ons erg goed, gezien de omstandigheden. Maar de komende races zullen zwaar worden. Ik weet ook niet of we de snelste auto zullen hebben of er juist iets achter zitten, dat zal per circuit verschillen. Het zal een spannende strijd blijven.”

