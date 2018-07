'Max zit in de goede modus, het kan een mooi weekeinde worden'

Door Rik Spekenbrink



Het is een merkwaardig seizoen voor Max Verstappen. Eerst de nodige rampspoed, daarna drie podiumplekken en vervolgens in Engeland weer een uitvalbeurt. Wat verwacht je van de Grote Prijs van Duitsland?

Jeroen Bleekemolen: ,,Jammer wat er op Silverstone gebeurde, maar dat was geen eigen fout. Zoiets kan een keer gebeuren. Hij had op zich een goed weekeinde en was snel genoeg om zijn teamgenoot te verslaan. Max heeft de laatste weken omgedraaid, zit in de goede modus. Dus het kan best een mooi weekeinde worden op Hockenheim.”



Kjeld Nuis: ,,Ik verwacht dat hij in de vrije training crasht en de race niet eens haalt. Nee, geintje natuurlijk. Maar ik was er in Monaco bij toen dat gebeurde. Dat was wel zo bloedzonde, hij had daar om de winst kunnen rijden. Ook in Engeland gebeurde er iets tijdens de vrije training. Volgens mij is het devies: zo lang mogelijk de kop erbij houden, in het voortraject gewoon chill zijn. En dan mag hij in de race helemaal los.”