McLaren-coureur Norris test positief op corona tijdens vakantie in Dubai

Familie Schumacher op verjaardag Michael: ‘Blijf vechten!’

3 januari Op de 52e verjaardag van Michael Schumacher heeft zijn familie weer een bericht geplaatst op de sociale media van de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. ,,We vieren Michaels verjaardag door iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen!", staat op onder meer Twitter, Facebook en Instagram, bij een foto van een juichende 'Schumi' in Ferrari-kleding. De familie heeft daar de hashtag #KeepFighting (blijf vechten) bij geplaatst.