McLaren Racing en Ferrari verbinden zich tot 2026 aan Formule 1

In die commerciële overeenkomst staan onder meer afspraken over de verdeling van inkomsten en prijzengeld. ,,De Formule 1 heeft met deze nieuwe overeenkomst weer een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame, sterke toekomst", zei McLaren-baas Zak Brown over de gezette handtekening.

Ook Ferrari-baas Louis Camilleri is verheugd met het zetten van de handtekening, blijkt uit een persverklaring. ,,We zijn verheugd dat we ons weer hebben aangemeld. Het is een belangrijke stap om de stabiliteit en groei van de sport te verzekeren.” Ferrari rijdt, als enige renstal, al sinds 1950 in de Formule 1. Over die verlenging is FIA-president Jean Todt dan ook zeer te spreken. ,,Het is logisch dat het meest succesvolle team in de Formule 1 ooit nog vele jaren zal blijven.”