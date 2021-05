Mercedes-baas onthult: ‘Red Bull heeft 100 werknemers van ons benaderd’

Mede omdat Japanners erom bekend staan hun werkgever vaak trouw te blijven, en een groot aantal van de stafleden naar de fabriek in Milton Keynes zouden moeten verhuizen, kijkt Red Bull Racing een deurtje verder. ,,Het is vrij helder. Als je een eigen motorfabriek in het Verenigd Koninkrijk wilt starten, moet je kijken naar de mensen die in de buurt zitten en dan kom je automatisch bij ons uit", aldus Wolff tegen Motorsport.com.



,,We hebben ongeveer 900 werknemers en als ze er daarvan vijftien overnemen, is dat redelijk normaal. Maar ze hebben vooral gezocht naar personeel dat in de productie werkt, niet in het ontwikkelen. Ik denk dat ze hun eigen bedrijf op willen bouwen. Maar ik heb respect voor het project, het is alsof ze de Mount Everest gaan beklimmen. Ik kijk uit naar het duel met de Red Bull-motoren.” Met hoeveel van zijn stafleden Red Bull contact heeft gezocht? ,,Ik denk dat ze zo'n 100 mensen hebben benaderd, waarvan ze er misschien vijftien hebben binnengehaald.”