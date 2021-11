Mercedes deelt tikje uit met één-tweetje in Mexico, Verstappen op P3

Door Arjan Schouten



Wat een verrassing. Wat een wending weer in dit soms onnavolgbare kampioenschap dat als een jojo op en neer gaat. Waar Max Verstappen onlangs nog pole pakte op een typische Mercedes-baan in Austin, flikten nu de Mercedessen het op Red Bull-territorium in Mexico-Stad. En wie zag dat aankomen? Niemand.

Perfect teamwork van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in Q3, waardoor de Fin op pole start, met Hamilton op P2. Pas daarachter volgt Max Verstappen, die na de eerste run in Q3 opeens aankeek tegen een achterstand van 0,35 seconde en dat gat niet meer wist te dichten. Ook omdat teamgenoot Sergio Pérez voor zijn neus bezweek onder de druk en zich vergaloppeerde.

,,Ik denk dat ik nog had kunnen vechten voor pole in die laatste ronde. Ik weet niet wat er gebeurde met die twee jongens voor me. Maar ik dacht: dat wordt een gele vlag, dus dan houd je een beetje in. En dan ben je gezien”, reageerde Verstappen, die klaagde over de balans van zijn auto en zag dat er vlak voor de kwalificatie ook nog wat aan de vleugel van zijn wagen moest worden gesleuteld. ,,Allemaal niet ideaal en de kwalificatie was ook niet geweldig. Maar ik weet zeker dat er nog genoeg is om voor te vechten morgen.”

Red Bull zag dit verlies niet aankomen, maar voor Mercedes was de volledige front row misschien nog wel een grotere verrassing. Heel het weekend keken ze tegen een achterstand aan en nu opeens een één-tweetje. ,,Waar dit vandaan kwam, ik heb ook geen idee”, reageerde Lewis Hamilton, die naast Valtteri Bottas startend vanaf P2 meteen al beide Red Bulls achter zich weet.

,,Het is een lang stuk naar de eerste bocht en de auto’s achter ons zullen het ons in onze slipstream zeker lastig gaan proberen te maken. Maar we staan er wel alvast voor, wat natuurlijk een uitstekend resultaat is”, reageerde polesitter Bottas, die uit handen van Sir Jacky Stewart alvast een fraai cadeau kreeg. De Fangio Award, een replica van de helm die vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio altijd droeg. ,,Een grote eer”, besloot de Fin, die voor de negentiende pole uit zijn carrière tekende. Zijn laatste pole (Turkije) verzilverde hij vorige maand nog met de zege in Istanboel.

Is pole noodzakelijk op Autódromo Hermanos Rodríguez voor de zege? Zeker niet, dat bewees Verstappen zelf al meermaals. In 2017 en 2018 startte hij beide keren van P2 om daarna alsnog te winnen. En de Limburger zelf heeft alle vertrouwen: ,,Starten als derde is niet ideaal, maar ik denk beter dan starten van P2.”

