Mercedes denkt aan motorstraf Lewis Hamilton in GP van Turkije

,,Het belangrijkste is de betrouwbaarheid van de motor, want we kunnen ons in dit stadium van het kampioenschap geen uitvalbeurt veroorloven”, zegt Wolff. ,,Vandaar dat we iedere race heel goed kijken naar het prestatievermogen van de krachtbron. Met een tweede of derde plaats kunnen we wel leven, want het kampioenschap duurt nog wel even. Maar de finish niet halen is veel erger.”



Hamilton won vorig jaar op Istanbul Park en veroverde in de vierde race voor het einde van het seizoen zijn zevende wereldtitel. Dit jaar is de strijd veel spannender, ziet ook Wolff. ,,Lewis was fantastisch in Turkije, maar we kunnen het niet voorspellen hoe het dit weekeinde afloopt. Mercedes en Red Bull zitten zo dicht bij elkaar. Ik ben heel benieuwd hoe de titelstrijd zich ontwikkelt.”