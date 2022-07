Mercedes krijgt ‘gevallen Lego-auto's’ weer aan de praat, Hamilton voelt zich schuldig

Het was hard werken voor de monteurs van Mercedes, maar de missie lijkt geslaagd. Zowel Lewis Hamilton als George Russell kon tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk in actie komen. De twee Mercedes-coureurs parkeerden hun wagens vrijdag tijdens de kwalificatie in de muur.

,,Het leek gisteren in de garage wel alsof iemand een Lego-auto op de vloer had laten vallen”, zei teambaan Toto Wolff over het gevolg van de crashes van de twee Mercedessen. ,,Overal lagen kleine stukjes.” De Oostenrijker had sowieso wel een aardig humeur, want even later voegde hij grappend toe dat ,,een derde van het extra budget” na één sessie al moest worden ingezet.



De monteurs waren ook tijdens de tweede vrije training nog druk aan het werk, maar slaagden erin de auto's op niveau naar buiten te sturen. Russell klokte de zevende tijd. Hamilton, wiens auto het meeste werk nodig had, de negende.

Bekijk hieronder de crash van Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hamilton bood al direct na zijn crash zijn excuses aan zijn ploeg aan. Bij Sky Sports ging hij even later door het stof: ,,Ik ben ongelooflijk teleurgesteld in mezelf”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Het spijt me enorm voor mijn team dat zo hard heeft gewerkt om deze wagen in elkaar te zetten. Ik hou er niet van om hem dan beschadigd terug te brengen. Ik heb er ook geen verklaring voor. Ik raakte mijn achterkant kwijt en dat was het dan.”



Hamilton was wel, net als Russell, zeer tevreden over zijn auto: ,,We reden voor een plek in de top drie. We hadden niet verwacht dat het zo close zou zijn, dus dat is heel mooi.”

Bekijk hieronder de crash van George Russell tijdens de kwalificatie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ze moeten zich niet schuldig voelen over deze situatie”, zei Wolff. ,,We hebben ze tien races lang een auto gegeven die niet goed genoeg was. Nu halen we die achterstand in en doen we vooraan mee, het kan gebeuren dat je een auto verliest. Ik heb liever een snelle auto en een kwalificatie als deze, dan een auto zonder snelheid en toch in de top vier staan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.