Mercedes neemt Vettel ‘in overweging’

Het moederbedrijf van Mercedes, Daimler, zou het naar verluidt maar al te graag zien: een Duitse coureur bij het Duitse team. En, toevallig of niet, nu verschuift ook de toon van teambaas Toto Wolff voorzichtig die kant op. Het is nog ver weg, absoluut, maar waar Wolff eerst aangaf met de huidige coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verder te gaan in 2021, is nu het officiële standpunt dat Vettel wel degelijk een optie is.

Quote We zijn het een viervoudig kampioen verplicht om niet direct nee te zeggen Toto Wolff Beide huidige Mercedes-coureurs hebben een aflopend contract. Het ligt voor de hand dat Hamilton een langere verbintenis gaat tekenen. Voor Bottas is dat iets onzekerder. De Fin is al een paar jaar een trouwe kompaan van Hamilton, een ideale ‘tweede man’ bovendien, die nooit voor enige controverse heeft gezorgd. Maar de situatie is wel veranderd nu viervoudig wereldkampioen Vettel op de markt is gekomen. Ferrari en Vettel besloten uit elkaar te gaan, zijn stoel ging snel naar Carlos Sainz. En hoewel Vettel officieel nog geen besluit heeft genomen over zijn toekomst in de sport, wordt nu toch geregeld de link gelegd met Mercedes.

Wolff: ,,We zijn het een viervoudig kampioen verplicht om niet direct nee te zeggen. Je moet de optie overwegen. Aan de andere kant hebben we een fantastische line-up met onze twee coureurs en George Russell (Mercedes-junior, nu rijdend voor Williams, red.). Maar je weet het nooit. Iemand kan beslissen dat hij niet meer wil racen en dan je ineens een vacature. Daarom wil ik niet in juni al zeggen: ‘gaat niet gebeuren, Sebastian’. We houden onze opties open.”

Volledig scherm Toto Wolff. © Sebastian Gollnow/dpa