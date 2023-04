Mercedes staat er in ‘droomkwalificatie’ weer helemaal bij: ‘De auto kwam tot leven’

Het kan snel gaan in de Formule 1. Waar Mercedes eerder de handdoek al in de ring gooide , is er na een succesvolle kwalificatie misschien toch weer wat hoop. Achter Max Verstappen verzekerden George Russell en Lewis Hamilton zich namelijk van respectievelijk de tweede en derde startplek in Australië. ,,Eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld dat we niet op pole position staan.”

,,Dit komt echt helemaal uit het niets. Wat ben ik trots op dit team", sprak zevenvoudig wereldkampioen Hamilton na afloop van de kwalificatie voldaan. Hij start morgen vlak achter de eerste startrij. ,,George heeft het geweldig gedaan en om op de voorste rijen te staan is eerlijk gezegd een droom voor ons. We werken allemaal zo hard als we kunnen om weer terug naar voren te komen. Om dan zo dicht bij Red Bull te staan is ongelofelijk. Hopelijk blijft het weer goed en kunnen we ze morgen een beetje partij bieden, want mijn doel is om eerste te worden. Ik ga proberen het in bocht 1 te doen, net zoals bij mijn eerste keer hier in 2007. Ik weet niet of iemand zich dat nog herinnert.”

Russell, die zich dus knap als tweede kwalificeerde, zat op één lijn met zijn teamgenoot. ,,Dit hadden we zeker niet verwacht", zei de Brit, die in Q3 een kwart seconde trager was dan Verstappen. ,,Zowel hier als in de fabriek wordt er heel hard gewerkt. Wow, wat een sessie voor ons. De auto kwam tot leven en aan het einde zat ik vol op de limiet. Eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld dat we niet op pole position staan. Dat is hoe snel je verwachtingspatroon verandert in deze sport. Na gisteren zouden we al blij zijn geweest met een top 5. De auto voelde geweldig en er zitten zeker nog goede dingen aan te komen. Het wordt leuk morgen. En zwaar, tegen Max.”

Teambaas Toto Wolff ging nog niet helemáál mee in de jubelstemming, het is immers pas zaterdag, maar keek ook terug op een geslaagde kwalificatie. ,,Alles komt steeds meer bij elkaar in de loop van het weekend. Gedurende de sessie hebben we dingen geleerd en daarop ons plan aangepast", aldus de 51-jarige Oostenrijker. ,,Het is mooi om weer eens als tweede en derde te starten, dat was alweer even geleden. Verstappen gaat duidelijk aan de leiding, maar misschien kunnen we een gaatje vinden. We hadden een beetje blijdschap nodig en dat heeft deze zaterdag ons gegeven.”

