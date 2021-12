Mercedes tekent protest aan tegen wereldtitel van Max Verstappen

Het andere protest gaat erover dat Verstappen een paar coureurs mocht inhalen onder de safety car. Eerst meldde de wedstrijdleiding dat dit niet toegestaan was, even later mocht dit wel weer. De ultieme inhaalactie slaagde vervolgens voor Verstappen, waardoor hij zich tot de allereerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 kroonde.



Om 19.45 uur plaatselijke tijd (16.45 uur in Nederland) werd een afvaardiging van Red Bull Racing bij de stewards verwacht. ,,Laten we op de stewards wachten", zei teambaas Christian Horner bij Ziggo Sport. ,,Het is teleurstellend dat ze gaan protesteren, maar dat zijn we na dit seizoen inmiddels wel gewend. Ik heb er vertrouwen in dat de stewards tot de juiste conclusie komen.”