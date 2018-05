Mercedes verwacht dat Red Bull in Monaco het sterkste team is

Hamilton verwacht vooral dat Red Bull erg goed gaat presteren op het smalle bochtige circuit van Monaco. ,,Als je kijkt naar de snelheid van Daniel Ricciardo in de laatste sector van de Grand Prix van Spanje, waar het puur om downforce draait, dan denk ik dat ze ook in Monaco erg snel zijn en erg lastig om te verslaan."



Bottas komt tot eenzelfde conclusie. ,,Red Bull is erg snel in de bochten en dat is exact waar het om draait in Monaco. Daarnaast stond Ferrari vorig jaar op pole position. Het wordt een moeilijk weekend."