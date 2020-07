Mercedes was bang voor dubbele uitvalbeurt: ‘Probleem was zeer ernstig’

,,Het probleem was zeer ernstig. Eigenlijk al vanaf de start”, vertelde teambaas Toto Wolff. ,,We zagen het eerst bij Valtteri en later ook bij de wagen van Lewis. We weten niet precies wat het was, maar het had te maken met de trillingen. Daarom zeiden we ook dat ze weg van de kerbstones moesten blijven.” Wolff zei dat het er op gegeven moment zelfs op leek dat beide wagens zouden uitvallen.