Met deze auto aast Lewis Hamilton op achtste wereldtitel

Video Grosjean na eerste test sinds F1-crash: ‘Voelde geen angst, het was geweldig’

24 februari Amper drie maanden na zijn ontsnapping uit een vuurzee in Bahrein reed Romain Grosjean gisteren weer op snelheid in een racewagen. In Alabama proefde hij aan zijn nieuwe IndyCar-avontuur. ,,Het voelde als thuiskomen.’’