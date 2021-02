Met deze auto gaat Max Verstappen dit jaar voor de titel

GP van Australië verplaatst, nieuwe Formule 1-seizoen start in Bahrein

12 januari Het hing al in de lucht: de start van het Formule 1-seizoen gaat er anders uit zien dan gepland. De voor 21 maart geplande openingsrace in Australië wordt door de coronapandemie uitgesteld. Het seizoen begint nu op 28 maart in Bahrein.