Mick Schumacher heeft nergens last van en was klaar om te racen na harde crash

De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is weliswaar fit, maar zijn team laat hem niet starten. Zijn auto was zo zwaar beschadigd, dat Haas geen nut zag in het in allerijl opbouwen van een nieuwe auto. De vrees bestaat dat er voor de volgende race in Australië te weinig reserve-onderdelen zijn.

,,Het is jammer, want ik was er klaar voor. Ik wil ook heel graag WK-punten scoren. Als ik niet was gecrasht, was ik zeker bij de beste tien gekomen in de kwalificatie. Maar goed, nu moet ik die punten maar pakken in Melbourne”, zei Schumacher, die na zijn harde botsing tegen de muur uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar bleek dat hij geen letsel had opgelopen.