Mick Schumacher maakt eerste meters voor Ferrari, belangrijke testdag voor Verstappen

,,Het is alsof de tijd wordt teruggedraaid'', schreef bandenleverancier Pirelli op Twitter bij een foto van Mick Schumacher in de pitbox van Ferrari.



De zoon van de legendarische Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, maakt sinds dit jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari. De jonge Duitser mag tijdens de tweedaagse test in Bahrein rijden voor Ferrari (vandaag) en Alfa Romeo (morgen).



Max Verstappen komt vandaag ook in actie in Bahrein. Het zal een waardevolle dag worden voor de Nederlander, want de Red Bull-wagen was afgelopen weekeinde tijdens de Grand Prix verre van optimaal. Een andere opvallende naam tijdens deze testdagen is Fernando Alonso. De Spanjaard die aan het einde van vorig seizoen afscheid nam van de sport zal morgen testen voor McLaren.