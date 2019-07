‘Mij de zege gegund? Dat vind ik zo achterlijk’

Vrije training 3 Leclerc het snelst in Ferrari, Verstappen noteert vijfde tijd

13:40 Max Verstappen is in een weinig enerverende derde vrije training tot de vijfde tijd gekomen op Silverstone. De Limburger moest in zijn Red Bull ruim een halve seconde toegeven op Charles Leclerc, die in de Ferrari de beste tijd noteerde: 1.25,905. De Monegask was een fractie sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, die in de Mercedes de derde tijd klokte.