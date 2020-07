‘Militant’ Hamilton teleurgesteld in racelegendes Andretti en Stewart

Drievoudig wereldkampioen Stewart ontkent racisme in de Formule 1. ,,Ik denk dat Lewis een groot voorbeeld is voor veel mensen", zei de Schot afgelopen week in Good Morning Britain. ,,Hij is erg stellig over dit onderwerp, maar ik denk niet dat er een groot probleem is. Er is geen weerstand tegen verandering als iemand zo slim en goed is in wat hij doet. Dan worden ze geaccepteerd in de Formule 1.”



Ook hierop reageerde Hamilton teleurgesteld. ,,Alweer, nog zo iemand. Erg teleurstellend.”



