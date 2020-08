Mislukte pitstop breekt ‘VeeKay’ op bij Indy 500-debuut

Van Kalmthout had zich vorig weekeinde als vierde gekwalificeerd op The Brickyard, zoals het ovaalvormige circuit ook wel wordt genoemd. De jeugdige Noord-Hollander was de snelste ‘rookie’ (debutant) in het deelnemersveld. Dankzij zijn geslaagde kwalificatie durfde hij in de aanloop naar het topaffiche van de IndyCar Series optimistisch over zijn winstkansen te praten.



Van Kalmthout gaf echter ook toe dat hij extra gespannen was voor zijn vuurdoop in Indianapolis. Na een vlotte start van de 33 bolides hield de Nederlander zijn positie in de voorste gelederen aanvankelijk goed vast. Met een aantal geslaagde inhaalmanoeuvres toonde hij karakter en kwaliteit. Na zijn dramatische pitstop kon ‘Veekay’ een hoge klassering echter vergeten.