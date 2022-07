Moddergooien tussen Verstappen en Hamilton weer in volle gang: ‘Hij moet er zelf maar mee leven’

Ook Max Verstappen weet: pechdag op Silversto­ne had veel erger kunnen uitpakken

Max Verstappen leek flinke averij op te lopen in Silverstone. Maar de schade bleef met een zevende plaats nog beperkt, omdat Ferrari keuzestress had voor de zege. Niet Verstappens directe belager Charles Leclerc mocht winnen, maar de Scuderia koos voor Carlos Sainz. ,,We hebben een kans laten liggen.’’

4 juli