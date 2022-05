Mondain Monaco: Mercedes rekent nergens op, Max wil doorpakken en Leclerc zoekt naar geluk

Vrije training 1 Verkeer houdt Max Verstappen van snelste tijd, Nyck de Vries gaat bij debuut harder dan teamgenoot

Max Verstappen is het GP-weekend in Barcelona begonnen met de derde tijd. In zijn snelste ronde kreeg de wereldkampioen te maken met verkeer, waardoor hij uiteindelijk drie tienden toegaf op Charles Leclerc (1.20,164 om 1.19,828 van de Monegask). ‘Young driver’ Nyck de Vries debuteerde in de Formule 1 met P18.

20 mei