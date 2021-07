Mopperende Verstappen achter Bottas en Hamilton in Hongaarse hitte

De coureurs kregen in de Hongaarse middag opnieuw te maken met snikhete omstandigheden. Op het circuit vlak buiten Boedapest was het 32 graden, bij een baantemperatuur van liefst 62 graden. Wat volgde was een training zonder al teveel spektakel, zoals we dat met de crash van Yuki Tsunoda eerder op de dag bijvoorbeeld wel zagen. Iedereen begon op mediums en deed halverwege een paar getimede runs op softs, om naar het einde toe aan een wat langere stint te beginnen.



Max Verstappen was niet helemaal te spreken over zijn RB16B in de middag. Hij vertelde ‘nog altijd met dezelfde dingen te worstelen’ en klaagde over onderstuur. Zijn snelste rondje 1.17,310 bracht de Nederlander tot op drie tienden van Valtteri Bottas en diens teamgenoot Lewis Hamilton, die de laatste drie races op de Hungaroring op zijn naam schreef. Hoe de verhoudingen precies liggen, is echter nog niet helemaal duidelijk. Het kon in de kwalificatie morgenmiddag (15.00 uur) weleens een spannende strijd om pole position worden.