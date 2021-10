Niemand rekent zich nog rijk in kampen Mercedes en Red Bull: ‘We moeten blijven pushen, pushen en pushen’

Video Red Bull euforisch, maar voorzich­tig: ‘Het was weer close en dat blijft het’

13:35 Ook deze zege was gewoon 25 WK-punten waard, maar je voelde aan alles dat deze klap van Max Verstappen een belangrijke was. In Mercedes-land, met de druk er vol op, toch de snelste en de slimste blijven. ,,Maar ook deze zege verandert verder niet zo veel”, bleef de Nederlander rustig. ,,Dit WK blijft toch draaien om details.”