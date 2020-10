Nieuw F1-format: autoloze vrijdag op het circuit van Imola

Door Arjan Schouten



Geen ronkende motoren in de Tamburello-bocht en de Varianta Bassa, gisteren op Imola. Die echoën pas vandaag weer over Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Een interessant experiment, met mogelijk navolging. Vanochtend was het negentig minuten trainen - Verstappen werd daarin tweede achter Hamilton - dan kwalificeren en morgen racen. Een ultrakort raceweekend voor de Formule 1-coureurs in GP 13 van 2020.



En precies daar ging het vooral over toen coureurs en teambazen gisteren een dag later dan normaal met de media spraken. Want nu is dit experiment nog min of meer een ‘moetje’ om de truckchauffeurs op tijd in Noord-Italië te krijgen vanuit de Algarve. Maar wellicht dat een tweedaags raceweekend de komende jaren de standaard wordt.