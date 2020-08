Nieuwe naam voor Circuit Zandvoort, datum race 2021 nog onbekend

Wanneer de Grote Prijs van Nederland gaat plaatsvinden, wordt pas in oktober of november bekend, als de FIA de kalender voor komend jaar presenteert. Logischerwijs is mei 2021 de logische maand. ,,Maar we willen er wel het feest van maken wat we oorspronkelijk hadden bedacht, en recht doen aan het enthousiasme in Nederland”, zei sportief directeur Jan Lammers in ‘pitbox 13’. ,,Als de situatie rond corona straks zo is dat we een evenement zonder publiek zouden krijgen, komen we voor een lastig dilemma te staan. Dan zouden we, zonder vaccin of medicijn, bijvoorbeeld moeten hopen op een latere datum. Maar we hebben geen acht maanden de tijd om daar op te wachten, de agenda moet over een paar maanden klaar zijn.”