Nieuwe tegenvaller Ferrari: Charles Leclerc loopt bij tweede Grand Prix al tegen forse gridstraf aan

Kenners over F1-sei­zoen: ‘Carlos Sainz wordt de grootste uitdager van Max Verstappen’

Wordt Max Verstappen ook in 2023 met overmacht wereldkampioen Formule 1? Wie wordt in zijn jacht op zijn derde titel zijn grootste uitdager? En wat mogen we van debutant Nyck de Vries verwachten? Vier Formule 1-analytici blikken vooruit op het nieuwe seizoen.