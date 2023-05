Noodweer in Italië teistert ook Formule 1: vicepremier doet oproep om race uit te stellen

De internationale autosportfederatie FIA houdt haar hart vast voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in de Formule 1 van komend weekeinde. Meteorologen voorspellen voor deze dagen zware regenval voor Noord-Italië. Rond het circuit van Imola, waar de grote prijs plaatsvindt, worden vrijdag, zaterdag en zondag tientallen millimeters regen verwacht.

Emilia-Romagna wordt al dagen geteisterd door harde wind en onweersbuien, die leidden tot tal van overstromingen. De voorspellingen houden sowieso nog een tiental dagen aan. De zogenaamde Protezione Civile van de Italiaanse regio Emilia-Romagna gaf maandagavond al een Code Rood af voor extreem weer vandaag en morgen. Lokaal zou er 50 tot 100 millimeter regen kunnen vallen.

Dinsdag werd het circuit van Imola al ontruimd door de hevige neerslag en ook woensdag blijft het circuit uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Dat zorgt ervoor dat het personeel van de Formule 1 en van de teams flink wordt beperkt in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Een Grand Prix heeft veel voorbereiding nodig, maar dat zal nu allemaal op het laatste moment moeten plaatsvinden.

Vicepremier en minister van infrastructuur Matteo Salvini heeft zelfs opgeroepen om de Grand Prix uit te stellen. Tegenover La Gazzetta dello Sport noemt hij het ‘noodzakelijk om er alles aan te doen de noodsituatie de kop in te drukken’. Het door laten gaan van de race zal de huidige chaotische verkeerssituatie in het land geen goed doen. „Ik denk dat F1-fans deze keuze zullen begrijpen.” De FIA heeft tot op heden nog niets laten horen over eventueel uitstel.

Het waterpeil in de Saterno-rivier, pal naar het Formule 1-circuit, blijft maar stijgen. Het peil bevindt zich op het tweede alarmniveau terwijl ook de straten in Cesena, op slechts driekwartier rijden van het circuit, volledig onder water staan. Ook zijn enkele inwoners rondom de rivier en het circuit uit voorzorg geëvacueerd. Datzelfde geldt voor personeel van het circuit en de Formule 1-teams. Zij werden vanmiddag eveneens geëvacueerd omdat de Saterno-rivier op het punt van overstromen staat.

Ook vrijdag en zaterdag, als in Imola drie vrije trainingen en de kwalificatie op het programma staan, is flinke neerslag voorspeld van ongeveer 20 millimeter. Voor zondag zien de verwachtingen er iets gunstiger uit, maar dat de nieuwe regenband van Pirelli komend weekeinde meteen veelvuldig gebruikt gaat worden is duidelijk. Na kritiek van onder anderen Max Verstappen in 2022 over de zogenaamde full wets, die het water niet goed zouden afvoeren, ontwierp Pirelli afgelopen winter een nieuwe regenband. Ook speelt duurzaamheid een rol, want bij de nieuwe regenband is het niet nodig het rubber met elektrische dekens voor te verwarmen.

Hoewel van een rampscenario bij de Grand Prix van Emilia-Romagna nog geen sprake is, maakt de organisatie zich wel zorgen. De laatste keer dat regen roet in het eten gooide in de Formule 1 was op 29 augustus 2021 bij de GP van België op Spa-Francorchamps. Na uren wachten in de regen zagen verkleumde en doorweekte fans de coureurs een paar rondjes achter de safety car afwerken. De van pole begonnen Max Verstappen werd toen bij als winnaar uitgeroepen en scoorde de helft van het normale aantal WK-punten.

Minder banden beschikbaar in Imola

De coureurs hebben in Imola minder sets banden tot hun beschikking. In plaats van dertien sets zijn het er elf. Het gaat wel specifiek om de zogeheten slicks, of de droogweerbanden. Pirelli vermindert het aantal banden om een nieuwigheid te testen op het circuit van Imola.

Tijdens de kwalificatierace op zaterdag is er namelijk geen vrije bandenkeuze in de drie sessies. De coureurs moeten in Q1 op de harde band rijden, in Q2 op de mediums en in Q3 op de zachte. ,,Dit betekent dat iedere coureur minder setjes droogweerbanden beschikbaar heeft voor het hele raceweekeinde, waarmee we ook het milieu een dienst bewijzen”, zegt Pirelli-baas Mario Isola op de website van de Formule 1. ,,We produceren en transporteren door deze regel minder banden.”

