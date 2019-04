Nooit eerder begon een team zo sterk aan het seizoen

,,Dit was pas mijn vijfde overwinning in mijn carrière. Dus dit betekent veel voor me", zegt de Fin die ook de leiding in het wereldkampioenschap overnam van zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

,,Hij maakte geen enkele fout en verdient de overwinning”, zag ook Hamilton. ,,Ik heb het verloren in de kwalificatie.” Hamilton probeerde het tijdens de race wel nog in de eerste paar bochten na de start, maar Bottas kon zijn positie behouden. Ferrari leek het Mercedes-duo in Bakoe geen enkel moment te kunnen bedreigen.



,,Het liep op geen enkel moment goed”, vertelt Sebastian Vettel, die als derde eindigde. ,,Ik voelde me oncomfortabel, inconsistent. Ik voelde me niet goed in de wagen. Later in de race konden we nog een beetje meekomen en soms wat druk opvoeren.”