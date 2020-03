Nu naar Bahrein, of start het F1-seizoen pas in Bakoe?

Door Arjan Schouten



Toch nog ingehaald door het coronaspook, ook de snelste sport ter wereld had er last van in Melbourne. Zo werd het een pijnlijk en kort bezoek aan Australië. Zonder één meter op het asfalt te hebben geracet, keerden de F1-coureurs huiswaarts. Maar waar zien ze elkaar weer terug? Normaal volgende week in Bahrein, zou je zeggen. Maar Liberty-topman Chase Carey wilde daar in in de paddock van Albert Park geen garantie op plakken. En ook over zijn persoonlijke reddingsoperatie in Vietnam bleef hij onduidelijk. China is al verplaatst. Vervolgens wacht Nederland, maar ook daar kun je vanwege corona nu niet racen, net als in Barcelona en Monaco. Dus ging er een raar gerucht de rap leegstromende paddock door in Australië, de wereld in geholpen door Red Bull-spindokter Helmut Marko. Hij liet zich ontvallen dat het seizoen zomaar eens pas in Bakoe, Azerbeidzjan geopend zou kunnen worden, begin juni. En dat vervolgens de zomerstop vervalt en volgepland wordt met in te halen races.