Nyck de Vries: Eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1

De Nederlander wordt in verband gebracht met Williams en Alfa Romeo. Bij Williams komt vermoedelijk een stoeltje vrij, als George Russell overstapt naar Mercedes. Bij Alfa Romeo stopt Kimi Räikkönen aan het einde van dit seizoen en mogelijk vertrekt ook Antonio Giovinazzi.



De Vries veroverde al de wereldtitel in de Formule 2 en werd dit seizoen in een Mercedes wereldkampioen in de Formule E, de klasse van de elektrische sportwagens. Hij is ook de officiële reserverijder van het team van wereldkampioen Lewis Hamilton. ,,Ik ben twee keer wereldkampioen, op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik vind het een eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1", aldus de 26-jarige Fries.