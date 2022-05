Nyck de Vries tijdens eerste vrije training in Spanje in actie voor Williams: ‘Geweldige kans’

Autocoureur Nyck de Vries bezet vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje een stoeltje in de Williams. De Nederlander, regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E, vervangt op het circuit van Catalunya Alexander Albon en vervult daarmee bij Williams de rol van de verplichte young driver session voor dit seizoen.

In 2022 zijn alle F1-teams verplicht om ten minste twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training voor een Grand Prix-weekend. Voor De Vries Debuut in Spanje betekent VT1 zijn debuut in de Formule 1. De geboren Fries rijdt momenteel voor Mercedes in de Formule E.

De Vries liep in 2022 net een stoeltje in de F1 mis, omdat Albon de voorkeur kreeg boven hem bij Williams, waar Mercedes de motorleverancier is. Omdat Mercedes, waar hij al wel eens testte in een Formule 1-bolide, aan het einde van dit seizoen stopt in de Formule E is de toekomst van De Vries ongewis.

,,Ten eerste wil ik Williams heel erg bedanken voor de kans. Het is geweldig voor mij om het team te leren kennen en de FW44 te besturen, maar ook om mezelf op de baan te zien tijdens een Formule 1-weekend. De voorbereiding op de test verloopt tot nu toe goed en het team heeft me ongelooflijk gesteund. Ik kijk erg uit naar de hele ervaring in Spanje”, aldus De Vries, die vrijdagmiddag om 14.00 uur aan VT1 begint.

De Vries won gisteren nog met overmacht de E-Prix van Berlijn. De regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse boekte zijn tweede overwinning van dit seizoen. De Vries won eerder de openingsrace in de Saoedi-Arabische stad Diriyah. ,,Ik ben hier ontzettend blij mee”, zei een zichtbaar geëmotioneerde De Vries gisteren na de finish. ,,De vorige drie races waren echt waardeloos en daar zat ik mee. Deze overwinning komt als geroepen. Ik heb de strategie perfect uitgevoerd.”

In het kampioenschap behoudt Vandoorne de leiding met 111 punten. Mortara klom naar de tweede plaats met 99 punten. Frijns is de nummer vijf met 81 punten en De Vries klom naar zesde plaats met 65 punten.

