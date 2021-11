Olav Mol: ‘Ik hoop niet op een herhaling van Schumacher in 1994'

Aanstaande zondag kán Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 worden. In aanloop naar de race in Saoedi-Arabië vragen we elke dag een expert naar zijn verwachtingen. Vandaag dé stem van Formule 1: Olav Mol.

Wordt het komend weekeinde al beslist?

,,Nee, absoluut niet. Tenzij iemand uitvalt natuurlijk, maar dat verwacht ik niet. De kemphanen in dit kampioenschap hebben weinig uitvalbeurten op hun naam staan, dus als ze allebei de finish halen wordt het zeker niet beslist.”



Wordt Verstappen of Hamilton kampioen?

,,Tja, als we dat weten kunnen we een hoop geld verdienen. Het heeft ermee te maken wie dit weekend uitloopt of inloopt ten opzichte van de concurrent. Hoe het er nu voor staat kan ik niet meer zeggen dan fifty-fifty. Het heeft ook geen zin om nog terug te kijken, maar de punten die Verstappen verloren heeft in Silverstone door toedoen van Hamilton en in Hongarije door toedoen van Bottas, zijn doorslaggevend geweest. Anders was hij er nu al geweest.”

Wat gaat de doorslag geven?

,,Betrouwbaarheid, dat is inherent aan een materiële sport. Op het moment dat de auto je in de steek laat dan glippen dingen uit je handen. Maar sportiviteit gaat ook een rol spelen. Mensen denken dat er parallellen te trekken zijn met Schumacher in 1994, toen hij in de laatste race met één punt voorsprong in het klassement crashte met rivaal Damon Hill.”

,,Ik zit er niet op te wachten dat Max of Lewis op zo'n manier het kampioenschap binnensleept. Ik hoop dat het allemaal gewoon netjes blijft, anders komt er weer zo'n controverse. Natuurlijk zal de winnaar daar maling aan hebben, maar er blijft dan altijd een smet hangen op de titel. Het mooiste is kampioen worden met een overwinning in de wedstrijd waar het om gaat.”



Waar ga je zondag kijken?

,,Vanuit de portable cabin in Jedda natuurlijk! Dat is de Ziggo Sport commentaarpositie. Het is voor mij een vertrouwd hok aan het worden; ik zit al twintig maanden verslag te doen uit die container units. Daar hebben we gelukkig wel alles tot onze beschikking, behalve uitzicht.”

