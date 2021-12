Olav Mol niet mee naar Viaplay: ‘Komt als een donderslag bij heldere hemel’

Door Arjan Schouten



Net uit het vliegtuig gestapt in Saoedi-Arabië vernam Olav Mol het nieuws van NENT over de nieuwe commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. En zoals voor heel Nederland kwam dat nieuws ook voor Mol en Ziggo’s pitreporter Jack Plooij als een verrassing. ,,Dit komt voor ons ook als een donderslag bij heldere hemel. Of, nou ja, een stoffige Arabische hemel”, bekent Mol, die zegt dat hij niet gesproken heeft met de nieuwe eigenaar van de Formule 1-uitzendrechten in Nederland. ,,Net zoals we nog niet met Ziggo hebben gesproken, omdat we bezig zijn met naar een enorme apotheose toewerken in dit seizoen.”