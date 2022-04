Onbedreigde zege en flater Charles Leclerc brengen Max Verstappen dichterbij in titelstrijd

GP van Emilia-RomagnaMax Verstappen heeft zijn tweede overwinning van 2022 te pakken. De Nederlander was in Imola een klasse apart en zag zijn grootste concurrenten falen. Hij maakte met een weekend vol zeges maar liefst negentien punten goed op WK-leider Charles Leclerc. Achter Verstappen werd zijn teamgenoot Sergio Pérez tweede en Lando Norris derde.

Door Marijn Abbenhuijs



De rollen waren omgedraaid aan het begin van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Waar Max Verstappen bij de start van de sprintrace nog uiterst moeizaam wegkwam vanaf pole position en Charles Leclerc hem eenvoudig voorbij reed, was het nu de Monegask die slecht startte. De leider van het wereldkampioenschap werd ingehaald door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez én McLaren-coureur Lando Norris.

Daarachter zorgde een clash tussen de andere Ferrari en de andere McLaren voor een snelle safetycar-situatie en de tweede opeenvolgende uitvalbeurt van Carlos Sainz. De Spanjaard, die het weekend in Imola inging met een contractverlenging bij de Italiaanse renstal, kon er dit keer weinig aan doen. Hij werd aangetikt door Daniel Ricciardo, spinde en viel uit.

Het gebeurde allemaal op intermediate-banden. Want hoewel het vlak voor de start van de race droog was geworden op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, was het circuit na veel regenbuien nog flink nat. In die omstandigheden duurde het even voordat het verwachte duel kwam tussen Ferrari en Red Bull. Dat ging echter niet tussen Verstappen en Leclerc. Daarvoor reed de Nederlander te snel en te makkelijk weg. Het werd voor Leclerc een strijd om plek twee met Pérez.

Het was niet waar hij voorafgaand aan het weekend in Italië naar op zoek was. Hij wilde zijn thuispubliek verwennen met een mooie overwinning in Imola, net zoals hij in 2019 had gedaan. Maar het liep anders. Want ook in dat gevecht om plek 2 maakte hij vrijwel geen kans. Er waren wel wat momentjes waarop hij aandrong en Pérez in leek te kunnen halen, maar hij kreeg zijn Ferrari er nooit voorbij. Sterker nog: toen de pitstop waarin er naar slickbanden werd gewisseld voor hem veel beter uitpakte en hij voor Pérez uitkwam, haalde de Mexicaan hem snel weer in. Om vervolgens gestaag uit te lopen.

Verstappen deed intussen vrolijk zijn eigen ding. Hij kon in een vlekkeloze rit een gigantische tik uitdelen aan zijn grootste concurrent van dit jaar én die van vorig jaar. Want een veelzeggend moment voor de nieuwe krachtsverhoudingen kwam er na tweederde van de race. Lewis Hamilton, zijn Mercedes-rivaal van afgelopen najaar, kreeg een blauwe vlag. Hij, ver buiten de punten finishend op plek 13 (hij kwam als veertiende over de streep, maar Esteban Ocon kreeg nog een tijdstraf), werd op een ronde achterstand gezet door Verstappen.

En het feest werd voor de Nederlander vervolgens nog groter. Ferrari probeerde een tactische truc uit te halen om Leclerc terug te brengen in de strijd om plek 2, toen de Monegask nog een pitstop deed en naar zachte banden ging. Pérez en Verstappen reageerden door hetzelfde te doen, waarna Leclerc in de jacht op de Mexicaan ineens een stuurfout maakte en in aanraking kwam met de muur. Zijn misser leverde hem een kapotte voorvleugel op. Na een pitstop kon hij de race met zijn Ferrari uitrijden, maar verder dan een schamele zesde plek kwam hij voor eigen publiek niet.

Zo maakte Verstappen, die ook nog de snelste raceronde reed, in één klap negentien punten goed op Leclerc. In een weekend bovendien waarin hij meerdere malen heeft aangetoond dat de Red Bull nu in ieder geval niet meer trager is dan de Ferrari. ,,Het is altijd lastig om zoiets te bereiken", zei Verstappen direct na afloop. Gisteren en eergisteren kondigde een goed weekend zich al aan, maar je weet het nooit met het weer. Als team hebben we vandaag alles goed gedaan en deze 1-2 is meer dan verdiend.”

