Onderzoek naar wheelguns in F1 na incidenten

Vettel verdedigt Hamilton na ei­kel-uit­spraak: Dit is een menselijke reactie

9 april Sebastian Vettel is Lewis Hamilton te hulp geschoten nadat de Brit Max Verstappen een dickhead noemde. Op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Bahrein vroeg NOS-journalist Louis Dekker aan Hamilton of hij dat woord inderdaad had gebruikt. Vettel brak daarop in en zei dat hij de vraag wilde beantwoorden.