‘Ongelooflijk blije’ Verstappen kijkt uit naar race, Hamilton twijfelt aan remfout Nederlander

Bij de persconferentie werd uiteraard ook gevraagd naar de bandenstrategie van Red Bull Racing. Want waar Hamilton morgen op mediums start, daar start Verstappen op softs. Daarmee is een snellere start vanaf de lijn - en in de eerste fase van de race - mogelijk, maar de banden houden het minder lang vol. ,,Het was op zich de bedoeling geweest om op mediums te starten", zei de Nederlander, die in Q2 kort blokkeerde en daardoor gedwongen werd om naar de rode band te gaan. ,,Maar de auto voelde echt goed daarna. De ‘tow’ (teamgenoot Sergio Pérez reed op het rechte stuk een stuk voor hem uit, red.) was erg fijn, maar in mijn tweede run was ik bijna net zo snel. ‘Checo’ is een geweldige teamgenoot, dus ik was er blij mee. We hadden dit niet geoefend, we hadden er vertrouwen in dat dit zou werken.”