Ook Max Verstappen weet: pechdag op Silverstone had veel erger kunnen uitpakken

Door Arjan Schouten



Mooi tafereeltje, een halfuur na de GP van Groot-Britannië. Max Verstappen en Charles Leclerc staan in de mixed zone van Silverstone aan elkaar uit te leggen waarom ze hier allebei niet om de zege hebben gevochten. Leclerc is als eerste aan de beurt en zegt niet veel, maar zijn gezicht vertelt alles. Hij is nijdig. Pisnijdig. Mattia Binotto merkte het even eerder al, toen meneer briesend zijn auto uit kwam klimmen na een vierde plaats, terwijl hij ook makkelijk had kunnen winnen. Met het vingertje van een schoolmeester en de waarschuwing dat hij hier niet zijn team af gaat lopen zeiken, stuurt de teambaas zijn coureur richting de media.



Met veel handgebaren legt Leclerc daar aan Verstappen uit dat Ferrari niet voor hem, maar voor Carlos Sainz koos, toen er met nog een rondje of twaalf een safety car de baan opkwam. De Spanjaard mocht wisselen naar verse softs, Leclerc bleef voorop gevangen met gebruikte harde banden. Dan weet je met nog tien rondes te gaan dat je dead meat bent, om in coureurstermen te blijven. Zeker als naast Sainz ook Sergio Pérez (tweede) en Lewis Hamilton (derde) naar verse softs wisselen.