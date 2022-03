Ook Nyck de Vries stand-by om Daniel Ricciardo te vervangen in GP Bahrein

Lewis Hamilton verwacht niet meteen zeges: ‘Iedereen ziet dat we niet de snelsten zijn’

Lewis Hamilton tempert de verwachtingen in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes verwacht niet dat hij volgend weekeinde de openingsrace in Bahrein wint. ,,Iedereen kan zien dat we momenteel niet de snelsten zijn. Het lijkt erop dat Ferrari het snelst is en dan volgt Red Bull. Daarna komen wij misschien of McLaren. We staan in ieder geval niet bovenaan.”

15:08