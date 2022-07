Op deze tijden komen Max Verstappen en collega’s in actie bij de GP van Hongarije

Pitstop | ‘Juichen als Lewis Hamilton een ongeluk krijgt, kan niet’

Oostenrijk was even niet voor Max Verstappen, maar voor Charles Leclerc. Een domper op het weekend met de beroemde oranjezee. Maar die fans kwamen dit weekend ook op een negatieve manier in het nieuws. In Pitstop praat Etienne Verhoeff met AD's F1-watcher Marijn Abbenhuijs over het weekend in Oostenrijk.

