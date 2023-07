Oppermachtige Max Verstappen pakt ook pole voor sprintrace, mislukte sessie voor Mercedes

Op opgedroogd asfalt na een extreem natte nacht bleek Max Verstappen voor 70.000 Nederlandse fans opnieuw niet bij te houden voor de concurrentie. In de sprint shoot out, verdeeld over drie steeds kortere sessies, bleef teammaat Sergio Pérez dit keer nog het dichts bij de Nederlander van Red Bull Racing in de buurt, maar ook hij moest een halve seconde (!) toegeven. ,,Perfect uitgevoerd, deze sessie. Uitstekend”, concludeerde Verstappen tevreden. ,,De baan droogde op, dus we reden steeds snellere tijden. Je hebt niet veel tijd, maar de auto functioneerde prima. Die is in orde en dat is het belangrijkste.”