Opvolger van Todt als voorzitter FIA bekendgemaakt, Fransman eert Schumacher

Michael Schumacher

,,We hebben samen zoveel meegemaakt; heel veel opgebouwd samen, maar ook veel geleden”, zei Todt, die teambaas was van Schumacher in diens gloriejaren bij Ferrari, waarin Schumacher vijf van zijn zeven wereldtitels veroverde. ,,Ik weet nog dat ik in 2009 drie mensen bij me had om mijn kandidatuur voor het voorzitterschap te ondersteunen: mijn vrouw, mijn zoon en Michael.”