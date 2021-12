Opvolger van Todt als voorzitter van autosportfederatie bekendgemaakt

Formule 1-icoon Ecclestone roemt Max Verstappen en lacht om Mercedes: ‘Ze zetten krassen in hun eigen ster’

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone heeft gezegd dat Max Verstappen de terechte wereldkampioen is. Dat zei de 91-jarige Brit in een interview met een mediagroep uit München. ,,Op zeer jonge leeftijd is hij al opgewassen tegen Lewis Hamilton, een van de beste coureurs ooit. Niet alleen op de baan, ook daarbuiten.”

13 december