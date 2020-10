Organisatie wil excuses Max Verstappen voor schelden met mongool

De scheldkanonnade van Max Verstappen in de richting van Lance Stroll na hun botsing tijdens de tweede training in aanloop naar de GP van Portugal heeft een staartje gekregen. Mongol Identity, een organisatie die zich internationaal inzet voor de Mongoolse identiteit, heeft een openbare brief gestuurd aan Max Verstappen.

In de brief, die via sociale media is gedeeld, eist de organisatie een publieke verontschuldiging van de Nederlandse Formule 1-coureur.

Verstappen ging flink tekeer na de botsing. Hij noemde Stroll een ‘retard’ en een mongool. Aan dat laatste neemt de organisatie aanstoot. Zij vindt dat het woord mongool een racistisch scheldwoord is en eist daarom excuses van de coureur. Ook veel mensen op sociale media vonden dat het taalgebruik van Verstappen niet door de beugel kon. De Red Bull-rijder zelf had daar na afloop van de tweede vrije training geen boodschap aan. ,,Zulke dingen gebeuren in het heetst van de strijd”, aldus Verstappen.

Volledig scherm Lance Stroll en Max Verstappen. © AFP

Het incident is extra opmerkelijk, omdat de Formule 1 dit seizoen de campagne We Race as One (we racen als eenheid) lanceerde, waarmee de racewereld stelling wil nemen tegen racisme en ongelijkheid.

Topman Helmut Marko gaf de Nederlander, die in Portugal als derde eindigde, een tik op de vingers. ,,We hebben Max verteld dat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren. Dit was echt een no go.” Teambaas Christian Horner nam het na het incident nog wel op voor de Nederlandse coureur. ,,De emoties lopen hoog op en dat zit ook in het karakter van Verstappen. Je moet ook niet vergeten dat er veel speelt tijdens zo’n sessie.”

Verstappen kwam drie jaar geleden al in opspraak toen hij hetzelfde woord gebruikte richting een F1-baancommissaris. De Limburgse coureur bood later excuses aan. ,,Ik heb absoluut niet de bedoeling gehad mensen te kwetsen, maar in het heetst van de strijd flapte dit er even uit’', zei Verstappen toen bij Ziggo.