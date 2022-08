Oud-coureur Alex Zanardi, die beide benen verloor bij crash, ziet brand uitbreken in villa

Voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi blijft maar achtervolgd worden door pech. De 55-jarige Italiaan, die in 2001 beide benen verloor bij een crash en twee jaar geleden een zwaar ongeluk kreeg met zijn handbike, moest gisteren geëvacueerd worden nadat er brand uitbrak in zijn villa.

De brand vond plaats in de villa in Noventa Padovana - zowat 30 kilometer ten westen van Venetië - waar Zanardi sinds negen maanden met zijn gezin woont. Oorzaak was vermoedelijk een defect in het systeem waarmee de zonnepanelen van de woning worden aangestuurd.

De brandweer had de vlammen al vrij snel onder controle, maar Zanardi werd op verzoek van zijn familie overgebracht naar het ziekenhuis in Vincenza. Daar is de benodigde medische apparatuur die de voormalig coureur van onder meer Minardi en Lotus nodig heeft bij zijn revalidatie. Hoe groot de schade is aan de medische apparatuur die in de villa lag, is nog onduidelijk.

Volledig scherm © AP

Want die heeft Zanardi nog steeds nodig. In juni 2020 was de Italiaan betrokken bij een zwaar ongeval in Toscane toen hij met z’n handbike aan hoge snelheid een vrachtwagen ramde. Hij zweefde enkele dagen tussen leven en dood, verbleef meer dan een maand op de intensive care, werd meermaals geopereerd en lange tijd in een kunstmatige coma gehouden. In januari vorig jaar, zeven maanden na het vreselijke ongeval, kwam het goede nieuws dat Zanardi opnieuw kon praten.

Ene tegenslag na de andere

De viervoudig paralympisch kampioen was in de jaren negentig een Formule 1-coureur bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring, toen hij deelnam aan de Champ Car. Eerder was hij in 1993 bij een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps met de schrik vrijgekomen.

Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Volledig scherm © EPA