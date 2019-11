‘Overmacht van Max kan wisseling van de wacht zijn’

Voor het eerst in zes jaar stond er geen coureur van Mercedes of Ferrari op het podium. En dat is volgens Kamphues geen toeval. ,,Het kan zomaar dat we de eerste tekenen van een wisseling van de wacht hebben gezien. Red Bull is echt sneller dan Mercedes en Ferrari, eigenlijk al drie races nu. Misschien is dat wel wat we volgend jaar het hele jaar gaan zien. Dan kan Max echt mee gaan doen.” Maar hoe kan het dan dat Max ‘opeens’ sneller is dan de Mercedessen en Ferrari's? ,,Dat kan al in de software zitten die in de auto's is geïnstalleerd. Daar kan het team al van alles mee”, legt Kamphues uit.